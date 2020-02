Insegue l'arbitro e gli tira i parastinchi: un anno di squalifica

CREMONA (20 febbraio 2020) - Insegue il direttore di gara, cerca di aggredirlo, viene fermato da altri due giocatori ma riesce comunque a colpirlo lanciandogli addosso i parastinchi. E la sanzione del Giudice sportivo è esemplare: il tesserato del Vailate protagonista del triste episodio sarà squalificato fino al 19 febbraio del 2021. Un anno esatto di lontananza forzata dai campi. Arbitri ancora nel mirino nei campionati dilettantistici: l'ennesima aggressione, raccontata nell'ultimo comunicato della Figc provinciale del 20 febbraio, è avvenuta la scorsa domenica durante la gara tra Vailate e Montodinese (girone J, cremasco, di Seconda categoria).

''A fine gara si alza dalla panchina e corre urlando in direzione dell'arbitro che si vedeva costretto a fuggire verso gli spogliatoi accompagnato per protezione dal capitano della squadra ospite'' si legge nel documento ufficiale della Delegazione provinciale. ''Giunto allo spogliatoio non riusciva ad entrarvi in quanto le chiavi erano in possesso dei dirigenti locali che, non collaborando, permettevano al calciatore di raggiungerlo tentando il contatto fisico con l'arbitro senza riuscirci grazie al pronto intervento del capitano avversario e di un proprio compagno di squadra. Il calciatore prima che l'arbitro entrasse negli spogliatoi lo colpiva con i parastinchi lanciati con violenza provocandogli moderato dolore nella zona nuca/collo esclusivamente in quanto abbassatosi tempestivamente riusciva ad evitare di essere colpito sulla testa''.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO