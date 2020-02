Crema 1908 - Vigor Carpaneto (diretta alle 14.30)

CREMA (9 febbraio 2020) - C'è in palio la salvezza nella sfida di oggi (alle 14.30) al Voltini tra Crema 1908 e Vigor Carpaneto. I nerobianchi non vincono da quasi cinque mesi e i piacentini sono un avversario tosto nella lotta per non retrocedere.

Fischio d'inizio alle 14.30