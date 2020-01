Arezzo - Pergolettese 1-0 al 31'

31' GOL DELL'AREZZO: sempre Cutolo, vede la difesa gialloblu non schierata bene e imbecca in area Gori che in diagonale supera Ghidotti

27' Angolo di Cutolo: in area colpo di testa di Gori che scheggia la traversa

24' Punizione di Panatti da 25 metri fuori di poco

19' Arezzo più guardinga dopo la mega occasione gialloblu: cala l'intensità degli attacchi

15' Grande occasione per la Pergolettese: Franchi pesca in area di rigore Bortoluz, la sua spaccata al volo trova l'ottimo intervento di Pissardo che alza sopra la traversa

9' Pesanti reclami dalla panchina locale per una spinta di Bakayoko in area su Cutolo, ma per il direttore di gara è tutto regolare: si continua a giocare

5' L'Arezzo attacca costringendo la Pergolettese a chiudersi in difesa: già due occasioni per gli amaranto. La prima con una girata di Cutolo deviata in angolo e la seconda con un'incursione sulla sinistra di Foglia, davanti a Ghidotti che respinge

1' Gara iniziata: una ventina gli ultras gialloblu al seguito della squadra

0' Squadre in campo. Nella Pergolettese, oltre agli infortunati Coly, Belingheri e Muchetti, si è aggiunto anche Cicone, vittima di un malore all'arrivo ieri sera ad Arezzo che lo costringe a dare forfait; siede in tribuna

LE FORMAZIONI

AREZZO (4-4-2): Pissardo; Luciani, Ceccarelli, Baldan, Corrado; Piu’, Tassi, Foglia, Caso; Cutolo, Gori.

A disp: Daga, Mosti, Sereni, Nolan, Borghini, Picchi, Belloni, Mewsina, Zini, Benucci, Rolando, Cheddira.

All. Di Donato

PERGOLETTESE(4-2-3-1): Ghidotti; Fanti, Lucenti, Bakayoko, Villa; Agnelli, Panatti; Morello, Franchi, Duca; Bortoluz.

A disp. Romboli, Manzoni, Malcore, Russo, Ferrari, Canessa, Girgi, Brero.

All. Piacentini

ARBITRO: sig. Zucchetti Luca sez. di Foligno

