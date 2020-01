Calcio a 5 non vedenti, Bonioli (allenatore del Crema 1908) ct della Nazionale

CREMA (23 gennaio 2020) - L’allenatore degli invincibili approda alla panchina azzurra. Imbattuto con la sua squadra di club, il Crema 1908, Maurizio Bonioli (67 anni) è stato designato dalla Federazione come nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio a 5 non vedenti. L’ufficialità dell’ingaggio gli è stata comunicata oggi: una nomina, la sua, che dà lustro non solo alla società nerobianca ma a tutto il movimento sportivo cremonese. Il contratto ha durata annuale e, una volta giunte a scadenza, le parti potranno decidere se rinnovarlo o meno.

