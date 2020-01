Pergolettese - Como diretta ore 18.30

CREMA (22 gennaio 2020) - Tre giorni dopo la pesante sconfitta rimediata domenica contro la Pro Patria, la Pergolettese torna in campo oggi alle 18,30 Voltini per affrontare il Como, nella gara di recupero della prima giornata di ritorno. Essere scivolata a quattro punti (cinque virtuali, avendo perso lo scontro diretto col Lecco) dalla salvezza diretta, costringe la compagine cremasca a rialzare subito la testa e a tornare a fare punti. La situazione di organico, tuttavia, è di piena emergenza e non aiuta la coppia di tecnici Piacentini-Albertini. All’appello mancheranno infatti gli infortunati o convalescenti Coly, Muchetti, Roma, Belingheri e Faini e lo squalificato mediano Agnelli. In tribuna andrà ancora Sbrissa, che è in lista di partenza e non è stato convocato.