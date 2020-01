Pergolettese, ingaggiato il centrocampista Edoardo Duca

CREMA (17 gennaio 2020) - L’Us Pergolettese 1932 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Edoardo Duca, in arrivo dal Modena con la formula del prestito. Nato a Milano il 30 maggio 1997, Duca ha vestito nella sua carriera le maglie della Grumellese, dell’Oltrepovoghera, del Pavia e del Modena in serie D (nella scorsa stagione) e in C in questo campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO