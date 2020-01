Pistoiese-Pergolettese: diretta dalle ore 17,30

CREMA (12 gennaio 2020) - Riparte il campionato. Ed era ora, dopo una sosta lunga quattro settimane. E riparte anche la Pergolettese, da Pistoia, per una trasferta lunga e inedita. Riparte dalla zona playout, a un punto dalla salvezza senza code, che in pratica però sarebbero due, avendo i gialloblu perso gli scontri diretti con Lecco e Pianese. Questo porta a dire che l’obiettivo stagionale non è lontano, ma che occorrerà darci dentro per centrarlo. L’interminabile pausa natalizia ha probabilmente cambiato i bioritmi delle squadre, cosicché la ripresa, come spesso accade, si presenta come un’incognita. Avrà saputo l’équipe cremasca mantenere la condizione di forma prenatalizia, che le aveva permesso di cogliere 13 punti in cinque gare? Sarà il terreno del Melani a dirlo.

«Dopo un mese di pausa e uno stop così lungo - afferma il tecnico gialloblu Gianni Piacentini - c’è la curiosità di vedere se la squadra ha saputo mantenere la giusta concentrazione. L’altro aspetto di cui tenere conto sarà un avversario di buon livello. Dobbiamo cercare di essere organizzati, di stare compatti e di ripartire velocemente».

