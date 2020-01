Ciliverghe - Crema 1908 diretta ore 14.30

CREMA (5 gennaio 2020) - Si riparte da Casa Cili. Stadio dal tifo infuocato che ai nerobianchi evoca pessimi ricordi. Proprio qui, otto mesi fa, erano evaporate in un rocambolesco e doloroso recupero le ultime speranze di acciuffare i playoff, con un rigore di manica larga assegnato ai padroni di casa all'ultimissimo assalto. Poi il Crema, per la verità, una prima rivincita se l'è presa, superando di misura il Ciliverghe nel match d'esordio in campionato, sotto le luci del Voltini; oggi proverà a completare l'opera, cercando di bissare il successo di Savignano sul Rubicone con cui si era congedato dal 2019.