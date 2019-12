Al torneo dei Pulcini gioca il figlio di Cr7

CAPERGNANICA (16 dicembre 2919) - Cristiano Ronaldo a Capergnanica per un torneo. Qualcuno potrà strabuzzare gli occhi ma è così. Il figlio di CR7, il fenomeno della Juventus, ha partecipato alla dodicesima edizione del Torneo di Natale, manifestazione di calcetto giovanile, organizzata dalla Iuvenes a Capergnanica. Tra i Pulcini classe 2010 della Juventus, che hanno hanno preso parte alla competizione riservata alle società professionistiche, c’era anche Cristiano Junior, il figlio del fuoriclasse bianconero Cristiano Ronaldo. Anche se in incognito, il bambino non è passato inosservato per via della somiglianza col padre e per quel numero 7 sulla maglia. Cris, come lo chiamano i compagni e i tecnici, ha realizzato quattro reti, contribuendo al secondo posto della Juventus, battuta soltanto in finale per 3 a 1 dal Monza. Protetto da due guardie del corpo, che hanno impedito che fosse fotografato e che lo hanno seguito anche negli spogliatoi, Cris ha giocato da attaccante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO