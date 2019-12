Lega Pro, stop di un turno per defiscalizzazione

CREMA (17 dicembre 2019) - Il campionato di Serie C si fermerà il 21 e 22 dicembre prossimi, per la prima giornata di ritorno. Lo ha deciso il direttivo di Lega Pro, che chiede al governo e al parlamento risposte concrete sul tema della defiscalizzazione per i club associati. «Per rispetto alla disponibilità del Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che ha convocato la Figc mercoledì 18 per discutere della tematica, sarà doveroso, all’esito dell’incontro, valutare con le società quanto concretamente emerso», recita una nota della Lega Pro. Ricordiamo che la Pergolettese, avrebbe dovuto scendere in campo sabato sera allo stadio Voltini (ore 20.45) per affrontare il Como. Non è escluso che la Lega Pro possa fare un passo indietro nei prossimi giorni e che il turno venga disputato regolarmente.

