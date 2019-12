Gozzano-Pergolettese: diretta ore 17,45

CREMA (15 dicembre 2019) - Sarà pur vero che a Natale siamo tutti più buoni, ma quando si disputa uno scontro salvezza, le gentilezze restano negli spogliatoi. I tre punti in palio nella sfida che la Pergolettese disputerà oggi a Gozzano (fischio d’inizio alle 17,45) sono di vitale importanza per le due squadre, soprattutto per i gialloblu, che in classifica lamentano proprio tre lunghezze di ritardo rispetto ai loro rivali piemontesi.

L’occasione è ghiotta, dunque, per una compagine caricata dai quattro risultati utili consecutivi da cui è reduce, ma di fronte si troverà un avversario che ha appena espugnato il campo della Juventus Under 23 nel recupero di mercoledì e che farà di tutto per ampliare la distanza sugli inseguitori. Il match odierno è il primo dopo l’ufficializzazione da parte della Pergolettese di proseguire con Fiorenzo Albertini alla guida tecnica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO