Crema-Alfonsine (0-0): al 9' nerobianchi pericolosi

11' Parata miracolosa del portiere ospite Carroli su colpo di testa di Fall

9' Crema ancora pericoloso con Corioni, palla fuori di poco

3' Salvataggio sulla linea dell'Alfonsine su deviazione di Pignat

1' Gara iniziata

CREMA (15 dicembre 2019) - Stavolta è quasi un obbligo. L’ultima partita in casa dell’anno solare è un appuntamento che il Crema non può e non deve steccare. E l’unico modo per congedarsi dai tifosi con la consapevolezza d’aver onorato l’impegno, è ritrovare la vittoria. Risultato che ai nerobianchi manca da settanta giorni, precisamente dal 6 ottobre, data del successo a Carpaneto. Al Voltini l’ultima gioia risale addirittura al 16 settembre, e tre mesi di soli pareggi (due) o sconfitte (tre) calcisticamente sono un’eternità, come peraltro certificato anche dalla classifica che vede la squadra di Dossena a un solo punto dalla zona playout. Più in basso ancora si trova l’avversario odierno, l’Alfonsine, club ravennate che qualcuno ricorderà come uno dei primi allenati da Arrigo Sacchi, prima della consacrazione definitiva a Parma e Milan. Perdere significherebbe essere scavalcati, e vorrebbe dire anche rasentare l’ultimo posto, oggi distante solo quattro punti.

