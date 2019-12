Pergolettese, il duo Piacentini-Albertini confermato in panchina

CREMA (13 dicembre 2019) - L’Us Pergolettese 1932 comunica, di aver affidato definitivamente la conduzione tecnica della prima squadra al duo Gianni Piacentini – Fiorenzo Albertini.

La Società, nel ringraziarli per l’ampia disponibilità dimostrata in questo periodo, invia loro un grosso in bocca al lupo per il lavoro che li attende, augurandosi che sia sempre più ricco di soddisfazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO