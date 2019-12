Correggese - Crema 1908 diretta ore 14.30

CREMA (8 dicembre 2019) - Emergenza senza fine, rosa ridotta all’osso e tegole su tegole che continuano ad abbattersi su una stagione sempre più lastricata di ostacoli. Alla vigilia della trasferta di Correggio, il Crema è stato raggiunto dalla notizia della scomparsa della madre di Yves Kouadio: compagni, tecnici e dirigenti si sono stretti attorno al ragazzo e oggi, in campo, pur non potendo esibire il lutto al braccio (non ci sono stati i tempi tecnici per chiederlo) la squadra farà di tutto per dedicargli, oltre a un pensiero, anche la vittoria. Il problema è che per la quarta domenica consecutiva, la seconda con Andrea Dossena in panchina, le scelte di formazione saranno pressoché obbligate. In settimana, infatti, si è fermato anche Geroni, a causa di un attacco influenzale, e il portiere Zanellato, che sembrava sulla via del recupero, sarà invece costretto al terzo forfait consecutivo. In porta, dunque, toccherà di nuovo a Trapani.