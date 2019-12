Crema-Fiorenzuola 0-0 fine primo tempo

45' Fine primo tempo

40' Primo tiro del Crema con Fusi, para Battaiola

27' Ancora più clamorosa l'occasione fallita al 27' da Piraccini, da un metro a porta vuota calcia alto

25' Prima occasione al 25', colpo di testa di Amore alto di poco. Fiorenzuola molto pericoloso

20' Piraccini scivola in area dopo una ripartenza veloce del Fiorenzuola, ma il fallo non c'è

16' Brutto fallo su Corna, ammonito Piraccini

15' Primo quarto d'ora senza tiri in porta, match molto combattuto a centrocampo

1' Partita iniziata

LE FORMAZIONI

CREMA. Trapani, Baggi, Grea, Dragoni, De Angeli, Palla, Corna, Geroni, Corioni, Pignat, Fusi.

FIORENZUOLA. Battaiola, Olivera, Guglieri, Zaccariello, Bruzzone, Corbari, Pozzebon, Amore, Piraccini, Guerrini, Boilini

CREMA (1 dicembre 2019) - La prima con un nuovo allenatore, la penultima in casa prima della sosta invernale. A quattro gare dal termine del girone d’andata, il Crema è chiamato a dare una scossa alla stagione e una spinta alla propria classifica, pesantemente rallentata dagli stenti delle ultime settimane. Tornare dopo due trasferte consecutive davanti al proprio pubblico potrebbe dare una mano ma, come ormai avviene da un mese, anche stavolta le scelte di formazione saranno tutto tranne che libere. Kouadio e Fall sono disponibili ma solo per la panchina, Porcar è squalificato, i due attaccanti titolari, ovvero Pagano e Ferrari, sono out per infortunio, e il portiere Zanellato è ancora ko. Non solo: venerdì in allenamento si è fatto male anche il suo sostituto, Trapani, il quale se verrà recuperato non sarà comunque al top. Diversamente, il debuttante Andrea Dossena (alla prima da allenatore, non solo a Crema, ma in assoluto) si vedrà costretto a fronteggiare il Fiorenzuola, secondo in classifica, con in porta e in panchina i due estremi difensori della Juniores, Marrapese e Visigalli. Insomma, il momento di difficoltà permane.

