Pontedera-Pergolettese: gara iniziata

12' Fin dall'inizio della gara si gioca con le luci dei riflettori accese

11' Canessa ruba palla a metà campo, si dirige verso l'area avversaria ma il suo tiro finale è intercettato da Mazzini senza problemi

10' Inizio gara con le squadre molto attente a non concedere spazi

1' Gara iniziata: nella Pergolettese ha dato forfait all'ultimo Canini per un risentimento muscolare; in campo Lucenti

LE FORMAZIONI

PONTEDERA (3-5-2): Mazzini; Cigagna, Riasaliti, Benassai; Pavan,Calacagni, Caponi, Barba, Mannini; Tommasini, De Cenco.

A disp. Sarri, Bianchi, Ropolo, Giuliani, Salvi, Bernardini, Bardini, Serena, Piana, Bruzzo, Semprini, Negro

All. Maraia Ivan

PERGOLETTESE (4-2-3-1): Ghidotti; Brero, Lucenti, Bakayoko, Villa; Agnelli, Panatti; Muchetti, Franchi, Morello; Canessa.

A disp. Romboli, Fanti, Girgi, Manzoni, Faini, Ferrari, Malcore, Canini, Belingheri, Ciccone, Russo, Sbrissa.

All. Albertini Fiorenzo

CREMA (1 dicembre 2019) - Prolungare il feeling con la vittoria. Per farlo, alla Pergolettese oggi servirà superare una prova di maturità. Dopo i due successi casalinghi filati ottenuti contro Albinoleffe e Olbia, l’équipe cremasca sarà di scena alle 15 a Pontedera, contro la seconda in classifica. Riuscire ad ottenere un terzo risultato positivo sancirebbe l’efficacia della svolta impressa dopo il doloroso addio a mister Contini. Il Pontedera non perde in casa dallo scorso mese di aprile e tra le mura amiche viaggia alla media della capolista Monza. Un impegno arduo per il Pergo.

