Crema 1908, Andrea Dossena è il nuovo allenatore

CREMA (27 novembre 2019) - La dirigenza del Crema 1908 ha deciso: il nuovo allenatore sarà Andrea Dossena, ex difensore di Napoli, Liverpool e Nazionale. Il tecnico lodigiano, sempre presente in tribuna alle ultime partite della squadra, è stato avvistato questa mattina nei pressi del centro sportivo San Luigi, quartier generale nerobianco. L'ufficialità dell'ingaggio potrebbe arrivare in giornata, e non si esclude che già oggi Dossena (alla prima esperienza in panchina) diriga gli allenamenti. Il Crema, dopo un ottimo avvio di campionato, ha accusato una crisi di risultati che l'ha fatto sprofondare quasi alle soglie della zona playout. Due settimane fa, dopo le dimissioni di Alessio Tacchinardi, il gruppo era stato affidato al suo vice Luca Moggi. Oggi, probabilmente, inizia una nuova era.

