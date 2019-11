Eccellenza, bomber Forbiti dice addio all'Offanenghese

OFFANENGO (25 novembre 2019) - Separazione a sorpresa tra il bomber Marco Forbiti e l’Offanenghese. Dopo due anni pieni di gol (33) e di soddisfazioni (due playoff consecutivi), l’attaccante classe ’89 di Melzo ha annunciato l’addio al club cremasco di Eccellenza. Non è ancora nota la sua prossima destinazione: sulla via del recupero dopo l’infortunio al crociato, Forbiti sarà sicuramente tra i nomi caldi del mercato di dicembre tra i dilettanti.

"Sono state due stagioni fantastiche, sotto il profilo sportivo e umano, ma per varie ragioni sentivo che il mio tempo a Offanengo stava per finire. E’ il momento di accettare una nuova sfida. In quale club? Ancora non lo so" ha dichiarato l’attaccante di Melzo.

Forbiti era ai box dallo scorso luglio a causa di un infortunio subito durante un torneo estivo: rottura del legamento crociato anteriore al ginocchio sinistro. Con l’Offanenghese stava completando la riabilitazione in previsione di un rientro nel 2020 in maglia giallorossa, ma dopo alcune riflessioni ha preferito seguire una strada diversa. E ora, tra Eccellenza e Promozione, numerose società faranno la fila per assicurarsi i gol di un centravanti che, una volta recuperato, potrà fare ancora la differenza.

L’Offanenghese, attraverso il ds Alberto Viti, fa sapere: "Stavamo garantendo tutto il supporto possibile a Marco per recuperare dopo l’infortunio, per continuare insieme, ma ha preferito prendere una decisione diversa. Andremo sul mercato? Non è detto, abbiamo tanti giovani che stanno facendo bene e continueremo a valorizzarli".

