Pergolettese - Olbia

18' il primo tentativo è della Pergolettese: ci prova Panatti dalla distanza, ma il tiro termina abbondantemente fuori

10' le squadre si studiano e sembra che nessuno voglia azzardare la prima mossa, vista l'importanza della posta in palio

5' inizio di gara equilibrato

Fischio d'inizio

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PERGOLETTESE: Romboli; Fanti, Canini, Brero, Villa; Agnelli, Panatti; Muchetti, Franchi, Morello; Canessa. All. Albertini.

A disposizione Ghidotti, Ciccone, Manzoni, Malcore, Lucenti, Bakayoko, Russo, Ferrari, Faini, Girgi, Belingheri, Sbrissa.

OLBIA: Crosta, Pisano, Dalla Bernardina, Mastino, Lella, Ogunseye, Muroni, Biancu, Pitzalis, Gozzi, Cocco. All. Raineri. A disposizione Van der Want, Barone, Parigi, Pennington, Miceli, Manca, Doratiotto, Verde, Zugaro.

ARBITRO: Giordano di Novara (assistenti Catallo di Frosinone e Tchato di Aprilia).