Fanfulla - Crema: diretta ore 14,30

CREMA (3 novembre 2019) - Un’altra sfida da bollino rosso: dopo il Mantova, tocca al Fanfulla. Alla Dossenina, come da tradizione, il Crema troverà un ambiente caldissimo e ostile, e affronterà una squadra con la sua stessa fame di punti. Per uscire indenni da una situazione del genere, i nerobianchi sono obbligati a ripetere per qualità e intensità lo stesso tipo di prestazione offerto sette giorni fa con la capolista. Tacchinardi deve rinunciare a Porcari, squalificato; Pagano sta meglio ma dovrebbe partire dalla panchina.

