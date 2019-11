Pergolettese-Monza: diretta ore 17,30

CREMA (3 novembre 2019) - C’è la prima della classe oggi per la Pergolettese, che alle 17,30 sul prato del Voltini affronterà il Monza. In tribuna ci sarà Adriano Galliani e forse anche Silvio Berlusconi. L’ostacolo è troppo alto per azzardarsi a dire che i gialloblu vanno di nuovo a caccia della prima vittoria stagionale. Il tentativo sarebbe comunque il numero 13, dopo i cinque pareggi e le sette sconfitte delle prime dodici giornate.

