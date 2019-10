Forli - Crema 1908 diretta ore 15

CREMA (20 ottobre 2019) - La missione Forlì è già partita. Ieri a metà pomeriggio il Crema 1908 ha lasciato il San Luigi per raggiungere la città emiliana dove oggi scende in campo contro la formazione locale. Non ci sarà Nicolò Corioni, fermato da una meniscopatia; e con lui salgono a tre (Pagano e Pilumbaj) gli assenti in attacco.