Crema-Sasso Marconi 1-2, nerobianchi vicino al pari al 76'

76' Geroni su punizione: Crema vicino al pari al 76'

72' Sasso Marconi vicino al 3-1, Zanellato para su Magliozzi

71' Ci prova Fusi, para Cordisco

65' Possesso palla sempre del Crema, ma mai un tiro in porta, mancano 20' alla fine

52' Occasione per il Crema con Rovido, palla bloccata dal portiere

46' Secondo tempo iniziato

45' Finisce il primo tempo sul vantaggio degli ospiti (1-2)

30' GOL del SASSO MARCONI. Sorpasso degli emiliani, gol di Mele dopo un bel triangolo

26' GOL del SASSO MARCONI. Pareggio degli emiliani al 26' con Seck

20' Tentativo di Della Rocca dalla distanza, Zanellato blocca in due tempi

9' Replica il Sasso Marconi al 9', con un destro dal limite di Draghetti largo di poco

5' GOL del CREMA: cross di Kouadio e gran destro di Ferrari. Imparabile

1' Partita iniziata

CREMA (13 ottobre 2019) - Riprendere il cammino per tenere il passo delle prime in attesa degli scontri diretti. Che stanno per arrivare. Oggi il Crema riceve il Sasso Marconi e, nonostante le difficoltà del momento, soprattutto in attacco, non può fallire l’appuntamento con la vittoria. Nel corso di un campionato esistono gare all’apparenza poco accattivanti, o dal pronostico scontato, che in realtà nascondono un’importanza speciale e la partita con gli emiliani rientra esattamente in questa schiera. Per due ragioni: perché dà la possibilità di consolidare la presenza in zona playoff conquistata domenica scorsa, e perché anticipa le sfide di cartello con Forlì e Mantova.

