Carrarese-Pergolettese 3-0 al 76'

80' Malcore calcia in diagonale, il portiere in tuffo devia sui piedi di Belingheri ma viene fermato dall'arbitro che segnala la posizione di offside

76' GOL della CARRARESE. Valente sfruttando una ripartenza veloce si presenta davanti a Romboli e infila nell'angolino

59' GOL della CARRARESE. Raddoppio ancora con Infantino che approfitta di un pallone sbagliato da Bakayoko e, superando in velocità Canini, batte Romboli in uscita

55' Cambio per la Pergolettese: esce Ferrari entra Belingheri

52' Muchetti serve in verticale in area Malcore che cade a terra, reclamando il calcio di rigore. Ma l'arbitro non lo concede

46' Secondo tempo iniziato

45' Termina il primo tempo col vantaggio della Carrarese per 1 a 0

44' Ancora Malcore protagonista, ma il tiro al volo colpisce il palo esterno

37' Malcore pericoloso in area, il suo diagonale a pochi passi dalla porta finisce a lato

35' Per la Pergolettese buona palla di Morello in area, ma il tiro sorvola di poco la traversa

32' La gara procede a ritmi lenti. La Pergolettese prova a realizzare azioni offensive, ma gli avversari respingono i tentativi

28' Malcore lavora un buon pallone al limite, il suon tiro è deviato in angolo

20' Lancio di Muchetti per agganciare in area Malcore che non riesce a prendere il pallone al volo e il portiere Forte agguanta la sfera

18' La reazione della Pergolettese finora non ha prodotto risultati . Qualche incursione in area ma sempre respinte dai difensori

11' Parata incredibile di Romboli che respinge in uscita disperata su Foresta presentatosi solo in area dopo una ripartenza veloce

8' GOL del CARRARESE: Infantino supera Romboli approfittando di una palla vagante in area

3' Contini schiera la squadra con il 3-5-2 con Lucenti, Canini e Bakayoko sulla linea difensiva; Villa, Muchetti, Agnelli, Ferrari e Girgi a metà campo, Malcore e Morello in attacco

1' Partita iniziata

CREMA (13 ottobre 2019) - Inizia oggi a Carrara il tour de force della Pergolettese. In tre settimane, i gialloblù saranno chiamati ad affrontare, oltre ai toscani, il Siena, la concorrente diretta Giana nel turno infrasettimanale, la Juventus Under 23 e la capolista Monza. Un ciclo di gare molto impegnativo, che dirà sicuramente una parola in più sulla consistenza della squadra allenata da Matteo Contini. Sul fondo in erba artificiale dello stadio dei Marmi, oggi alle 15 i gialloblu incroceranno la spada con un avversario in salute, che in casa propria ha finora ottenuto sette punti in tre incontri. Per Contini diverse assenze per la trasferta in Toscana.

