Novara-Pergolettese: stadio Piola ore 17,30

CREMA (22 settembre 2019) - Pergolettese a Novara, per la prima di tre partite in otto giorni. A seguire, mercoledì sera al Voltini ci sarà il Lecco e domenica prossima la Pro Vercelli in trasferta. L’attenzione, tuttavia, in casa cremasca è focalizzata sul primo impegno, che si presenta insidioso. Ai gialloblu che faticano a segnare, l’avversario odierno opporrà una difesa tra le migliori del girone, ancora inviolata tra le mura amiche. Così mister Contini: «Affrontiamo una squadra che ha un mix di giocatori esperti e di giovani molto forti. Il Novara subisce pochi gol, è organizzato e fa della densità sotto la linea della palla e delle ripartenze le sue armi migliori. Dovremo essere bravi a sbagliare meno palle possibili in uscita per non concedere vantaggi».

