Breno - Crema 1908 1-1 al 72' diagonale di Fall parato

CREMA (8 settembre 2019) - Tridente o non tridente? Alla prima trasferta stagionale, il Crema non dovrebbe cambiare aspetto. Quantomeno non nel sistema di gioco. Finché non verra recuperato Pllumbaj, difficilmente il tecnico Alessio Tacchinardi sceglierà di schierare dal primo minuto tutte e tre le punte disponibili. Troppo concreto e troppo elevato il rischio di ritrovarsi a partita in corso senza più cambi offensivi. Ancora per una domenica, quindi, Nicola Ferrari si accomoderà in panchina, mentre il tandem d’attacco sarà nuovamente composto da Fall e Pagano, entrambi già a segno quest’anno (il primo in Coppa Italia col Fiorenzuola, il secondo in campionato col Ciliverghe). Col neopromosso Breno il compito dei nerobianchi è confermare, e se possibile migliorare, il livello delle prestazioni offerte sin qui.

72' Diagonale di Fall, para il portiere di casa.

70' Ancora Breno pericoloso con Capitanio, para Zanellato.

55' Breno in costante pressing, Crema rintanato e sotto pressione.

47' GOL. Pareggio di Tagliani su azione di calcio d'angolo (1-1).

46' Inizio secondo tempo.

45' Fine primo tempo.

29' Ancora Crema pericoloso con Ferrari, che sciupa una buona chance.

25' GOOOL. Di testa va in rete Kouadio su assist del solito Fall (0-1).

16' Replica il Breno con Marku, facile presa di Zanellato.

12' Occasione Crema: Pagano calcia sull'esterno della rete da ottima posizione.

1' Gara iniziata.