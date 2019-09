Pro Patria - Pergolettese 1-1 al 59' padroni di casa pericolosi

CREMA (8 settembre 2019) - A caccia di tigrotti. O meglio, a caccia dei primi punti stagionali nella tana della Pro Patria. È questo l’obiettivo di giornata della Pergolettese, ancora ferma al palo in classifica. Per centrarlo, però, occorrerà rompere il ghiaccio in fatto di realizzazioni, considerato che i bustocchi tra le mura amiche vanno a segno da dodici gare consecutive.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PRO PATRIA: Tornaghi; Battistini, Lombardoni, Boffelli; Cottarelli, Colombo, Bertoni, Ghioldi, Galli; Le Noci, Mastroianni. All. Javorcic. A disposizione Angelina, Marcone, Molnar, Palesi, Pedone, Brignoli, Parker, Fietta, Defendi, Molinari, Ferri, Masetti.

PERGOLETTESE: Romboli; Lucenti, Canini, Bakayoko; Russo, Roma, Panatti, Ferrari, Villa; Bortoluz, Ciccone. All. Contini. A disposizione Castellazzi, Fanti, Manzoni, Malcore, Franchi, Morello, Canessa, Girgi, Coly, Belingheri, Sbrissa, Brero.

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia.