Cristian, campione a 9 anni

TRESCORE (23 agosto 2019) - Il numero 7 sul cupolino, il 46 di Valentino Rossi nella mente. Di solito i bambini della sua età (9 anni) guardano i cartoni animati sul divano, sognano di fare gli astronauti e giocano con le automobiline. Cristian Borrelli si diverte di più inforcando una moto e vincendo gare a ripetizione. Ultimo successo il campionato Europeo di minimoto «Grazie di cuore a tutti, per primo al motore...» le sue parole. Gli anni sono pochi, ma l’atteggiamento è già da pilota vero e proprio. È papà Raffaele, passione per le moto e ex corridore amatoriale, a raccontare la storia di Cristian. «È un fulmine e non lo dico perché sono suo padre, ma perché ci sono i numeri a constatarlo. È arrivato una volta terzo e una secondo agli italiani, poi c’è stato il successo nell’Europeo».

