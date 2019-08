I calendari regionali domani in regalo con il giornale

CREMONA (22 agosto 2019) - In regalo con il giornale di domani un inserto di otto pagine con tutti i calendari dei campionati regionali 2019-2020 che vedono protagoniste le nostre squadre. Dall'Eccellenza al calcio femminile e tutte le giovanili.

Ci saranno ECCELLENZA Girone B, ECCELLENZA Girone C, PROMOZIONE Girone E, PRIMA CATEGORIA Girone H, PRIMA CATEGORIA Girone I, PRIMA CATEGORIA Emilia, UNDER 19 REGIONALI B Girone F, UNDER 19 REGIONALI B Girone G, UNDER 17 REGIONALI ELITE Girone A, UNDER 17 REGIONALI Girone C, UNDER 17 REGIONALI Girone D, UNDER 15 REGIONALI ELITE Girone B, UNDER 15 REGIONALI Girone D, PRIMAVERA 2 Girone A, UNDER 14 PROFESSIONISTI, UNDER 13 PROFESSIONISTI e ECCELLENZA FEMMINILE

Qualche anticipazione

Il derby tra neopromosse infiamma subito la stagione: in Promozione sarà una partenza col botto: domenica 8 settembre, in occasione della prima giornata, la Soresinese riceve il Castelleone nella sfida campanilistica più accesa e sentita del panorama provinciale. Per il Romanengo debutto casalingo contro i lodigiani del Senna Gloria. In Eccellenza la Luisiana inaugura la stagione con due match consecutivi in casa contro Codogno e Zingonia, mentre l'Offanenghese ospita alla prima giornata i mantovani del San Lazzaro. Un altro derby cremonese, Torrazzo Malagnino-Castelvetro, aprirà il girone I di Prima categoria.





