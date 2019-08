Alla Pergolettese arriva Michele Canini

CREMA (21 agosto 2019) - Alla Pergolettese arriva il difensore centrale Michele Canini. Nato a Brescia il 6 giugno 1985, vanta una lunga e prestigiosa carriera in serie A con le maglie del Cagliari, Atalanta e Parma. In serie B con Ascoli e Cremonese; in serie C con Sanbenedettese (all’inizio della carriera) e nelle ultime due stagioni con il Feralpisalò. Giocatore di grande esperienza, è sin da oggi in campo ad allenarsi al Bertolotti con i suoi nuovi compagni gialloblu.

