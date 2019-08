Pergolettese, c’è l’idea Belingheri

CREMA (15 agosto 2019) - È spuntato un nome nuovo tra gli elementi che la Pergolettese sta seguendo per rafforzare il proprio centrocampo. È quello di Luca Belingheri, bergamasco di Costa Volpino, classe 1983. L’esperto giocatore si sta allenando con la selezione dell’Associazione Italia calciatori composta dai calciatori senza contratto, che hanno svolto il ritiro di Coverciano, disputando anche diverse amichevoli. Belingheri ha giocato nelle ultime due stagioni in serie B al Padova, collezionando 37 presenze e realizzando 4 reti. In precedenza aveva vestito le maglie di Cremonese, Modena, Livorno, Cesena, Torino, Ascoli, Albinoleffe, Como, Siena e Alzano Virescit. Tra serie A, B e C ha all’attivo 419 gettoni di presenza e 66 gol. Ha vinto due campionati di serie C con Cremonese e Padova. Il nome di Belingheri è spuntato dopo che le altre trattative avviate nelle scorse settimane hanno subìto un rallentamento. Entro fine settimana la Pergolettese dovrà consegnare alla Lega l’elenco dei calciatori della propria rosa con i numeri di maglia personalizzati.

