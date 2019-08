PANDINO (10 agosto 2019) - Primo allenamento stagionale per la Luisiana. La formazione cremasca di Eccellenza, guidata per la quarta stagione consecutiva dal tecnico Marco Lucchi Tuelli, ha iniziato la preparazione al campionato 2019-2020 sul campo Bovis di Pandino. Presenti anche il presidente Domenico Garbelli, il ds Fabrizio Inzoli, il dt Davide Bonizzoni e gli ultimi due acquisti, l'attaccante Pezzi (ex Fanfulla) e il centrocampista Moriggi (Offanenghese). Domani la squadra parte per Onore, località delle Prealpi bergamasche, dove i nerazzurri affronteranno quattro giorni di ritiro. Mercoledì 14 il primo test amichevole con la Romanese. Il debutto ufficiale è invece in programma domenica 1 settembre in Coppa Italia.

