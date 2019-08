Eccellenza al via con il raduno dell'Offanenghese

OFFANENGO (5 agosto 2019) - Anche nel calcio dilettantistico le vacanze sono già finite. Con il raduno e il primo allenamento stagionale dell’Offanenghese (Eccellenza) si apre ufficialmente la stagione 2019-2020. Oggi i giallorossi si sono radunati al comunale di via Tirone e hanno svolto il primo allenamento agli ordini del mister Simone Steffenoni, in vista di un campionato ambizioso nel girone C della massima categoria regionale. Sabato a Bertonico (Lodi), ore 16.30, la prima amichevole contro la Berretti della Pergolettese.