Pergolettese, esordio in trasferta a Como

CREMA (25 luglio 2019) - Avverrà in trasferta a Como, domenica 25 agosto, l'esordio nel campionato di calcio di serie C della Pergolettese. La prima gara al Voltini dei canarini è invece in programma domenica 1 settembre contro la Pistoiese.

[IL CALENDARIO COMPLETO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO