Pergolettese, 'manita' nel primo test in campo

ROVETTA (20 luglio 2019) - Di fronte a quasi 300 cremaschi, la Pergolettese s'impone per cinque reti a zero nella prima uscita del precampionato, contro una selezione dilettantistica della Valseriana.

Mister Contini schiera inizialmente un undici con Romboli tra i pali; Muchetti e Villa difensori esterni e la coppia Brero-Bakayoko centrali. In mediana, Poledri fa il playmaker affiancato da Rao e Ferrari. Il tridente è composto da Franchi, Malcore e Faini. Formazione dall’età media molto bassa. Il vantaggio dei gialloblù (in inedita maglia verde acqua) arriva al 17’. A siglarlo è Poledri, con un destro dala distanza che sorprende Lazzarini. Due minuti dopo il raddoppio: punizione di Franchi, che pennella la sfera sulla testa di Bakayoko, che in elevazione fa 2 a 0.

Nella ripresa, ad andare in rete è il giovanissimo Mazzei (2002), che chiude con un destro sul secondo palo una bella azione corale e fa 3 a 0. Il tempo di esultare, che capita Manzni con un tocco sotto beffa la difesa locale e porta a quattro le reti di vantaggio dei cremaschi. Gara che si conclude con i cremaschi in avanti e con la quinta rete finale del centrocampista Roma, con un destro violento sotto la traversa.

