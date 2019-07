Coppa Italia: Pergolettese con Juventus U23 e Reggio Audace

CREMA (18 luglio 2019) - Ieri è stato ufficializzato il girone in cui la Pergolettese giocherà il prossimo campionato di Serie C. Oggi sono stati resi noti i gironi di Coppa Italia Serie C. Per quanto riguarda il campionato, si tratta di una conferma: i gialloblù sono inseriti nel raggruppamento che comprende le squadre del Nord Ovest, il Girone A. In Coppa Italia, l'undici di Contini se la dovrà vedere con la Juventus Under 23 e il Reggio Audace. Le partite di coppa si giocheranno nelle domeniche 4, 11 e 18 agosto.

Campionato, girone A: Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Robur Siena.

Coppa Italia Serie C

Girone A: Como, Gozzano, Renate

Girone B: Albinoleffe, Giana Erminio, Lecco

Girone C: Juventus U23, Pergolettese, Reggio Audace

Girone D: Pianese, Pistoiese, Pontedera

Girone E: Cesena, Rimini, Vis Pesaro

Girone F: Arzignano Valchiampo, Modena, Virtusvecomp Verona

Girone G: AJ Fano, Gubbio, Teramo

Girone H: Olbia, Rieti, Ternana

Girone I: Avellino, Bari, Paganese

Girone J: Picerno, Sicula Leonzio



: una conferma