Pergolettese, per l'attacco c'è Malcore dal Cittadella

CREMA (17 luglio 2019) - È Giancarlo Malcore il centravanti scelto dalla Pergolettese. Il giocatore ha firmato oggi a mezzogiorno nella sede di viale De Gasperi un contratto biennale con il club gialloblù, rappresentato dal direttore generale Cesare Fogliazza. Brindisino di San Donaci, classe 1993, Malcore era di proprietà del Cittadella e negli ultimi sei mesi ha giocato in prestito alla Fermana, in serie C, collezionando 14 presenze e realizzando due reti. Nella sua carriera, l’attaccante ha militato in serie B nel Cittadella e nel Carpi, in C nella Paganese, Chieti, Nocerina e Lecce e in serie D nel Manfredonia. Complessivamente al suo attivo ci sono 124 presenze e 30 reti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO