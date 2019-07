Pergo al lavoro davanti a 200 tifosi

CREMA (13 luglio 2019) - Raduno al centro Bertolotti per la Pergolettese, neo promossa in serie C. Agli ordini di mister Contini la squadra ha cominciato a lavorare davanti a circa 200 tifosi, mercoledì partirà in ritiro a Rovetta (Trento). Intanto la società è molto attiva sul mercato: oggi è arrivato anche Ciccone (ex Pizzighettone e ex Cremonese). Domani attesi nuovi colpi.

