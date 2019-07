Europei Under 23, velocità: bronzo per Miriam Vece

GAND (Belgio, 12 luglio 2019) - La cremasca Miriam Vece conquista il bronzo nella specialità della velocità individuale. Il successo arriva ai Campionati Europei di ciclismo su pista Under 23 di Gand (Belgio) con l’atleta classe 1997 di Romanengo che vince lo spareggio in 11.511 dopo aver conquistato la seconda gara migliorando di 4 millesimi il tempo fatto nella prima gara dall’avversaria, la russa Yana Tyshenko. Per Miriam arriva quindi un’altra medaglia europea dopo lo storico oro conquistato lo scorso anno agli Europei Under 23 di Aigle, in Svizzera. Risultato che segue lo scintillante successo di Marta Cavalli di giovedì, medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre con anche record italiano con il tempo di 4:15.915.

