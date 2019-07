Pergolettese, ecco Marco Roma. Confermato Michel Panatti

CREMA (9 luglio 2019) - Se ne parlava da tempo, ora è ufficiale: il centrocampista Marco Roma è un nuovo giocatore della Pergolettese 2019/20. Nato a Noceto (Parma) il 3 maggio 1991, nelle ultime 4 stagioni ha militato nella formazione emiliana del Lentigione in serie D totalizzando 138 presenze. Cercato sin dalla fine dello scorso campionato dalla dirigenza gialloblu, ora può esprimere la sua contentezza:“E’ una soddisfazione e un grosso motivo d’orgoglio per me, essere stato cercato dalla squadra che ha vinto il campionato e disputerà la serie C. Essere accostato subito a questa società fin dalla fine della scorsa stagione, mi ha fatto un enorme piacere e sarà anche una mia responsabilità per la nuova stagione in arrivo.”

Ma è anche il giorno di un altro rinnovo per la Pergolettese, che ha siglato il contratto con il centrocampista Michel Panatti. Riconferma fortemente voluta dalla società, che ha dovuto attendere il suo rientro dalle vacanze, per mettere nero su bianco e ufficializzare la riconferma. Grande soddisfazione anche da parte del giocatore che, dopo la bella cavalcata vincente dello scorso campionato, ha la possibilità di tornare a misurarsi in un campionato difficile, come sarà la prossima serie C, dopo le sue passate esperienze professionistiche con Avellino, Como e Aversa Normanna.

Anche lui da sabato 13, sarà agli ordini di mister Matteo Contini e del suo staff per l’inizio della preparazione e per il ritiro di Rovetta.

