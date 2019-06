Cso Offanengo, Roberto Baffi è il nuovo mister

OFFANENGO (26 giugno 2019) - Anche l’ultima panchina di Prima categoria rimasta scoperta ha finalmente trovato un padrone. Il Cso Offanengo riparte dal tecnico lodigiano Roberto Baffi, ex portiere del Pizzighettone e già vice-allenatore di Walter Patrini in Seconda nell’ultima trionfale stagione dei cremaschi, conclusa con la promozione. Classe ‘61, residente a Codogno, un passato tra i pali nei dilettanti e un lungo curriculum da allenatore (Codogno, Oriese, Tavazzano, Virtus Maleo), Baffi è stato promosso dal ruolo di secondo allenatore al vertice dello staff tecnico dopo le dimissioni a sorpresa di mister Patrini. Un addio seguito a catena dalle disdette di Dragoni e Veli (già annunciati come neoacquisti) in direzione Calvenzano. Una soluzione interna e orientata alla continuità, quindi, per il Cso.

