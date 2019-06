Crema 1908, Alessio Tacchinardi è il nuovo allenatore

CREMA (25 giugno 2019) - Il Crema 1908 ha scelto il suo nuovo allenatore. Si riparte da Alessio Tacchinardi, che dopo le passate esperienze con Pergolettese e Lecco si riaffaccia in Serie D con tanta umiltà e forti motivazioni. Rispetto alle passate stagioni, il club nerobianco intende cambiare filosofia: investimenti più oculati (ma non per questo budget ridotto) e più attenzione ai giovani, con precedenza ai giocatori con 'fame' di emergere. Durante la presentazione nella sala stampa del San Luigi, alla presenza del vice presidente Giuseppe Corna, del consigliere Eugenio Campari, del dg Giulio Rossi e del consulente tecnico Giancarlo Pariscenti, Tacchinardi ha annunciato la conferma del capitano Nicolò Pagano.

