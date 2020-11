Crema, task force attiva: cure garantite nella propria casa

CREMA (5 novembre 2020) - Un’assistenza garantita a domicilio per 109 pazienti Covid 19 (il dato è aggiornato a ieri) distribuiti in tutto il distretto cremasco. Sei infermieri che lavorano dalle 8 alle 19 nella gestione di questi casi domiciliari, coordinandosi con i medici della Pneumologia e del Pronto soccorso. La base operativa di questo team, che l’ospedale Maggiore ha attivato venti giorni fa – quando cominciava a salire in maniera importante il numero dei contagi – è la sede del centro servizi di Asst di via Gramsci. Ad ogni turno le infermiere, coordinate da Egidio Malpezzi organizzano le proprie visite: indossano una tuta protettiva, poi un camice blu e un secondo verde. Ovviamente mascherina, guanti e visiera. Quando arrivano a casa del malato, anche il soprascarpe. «È come entrare in un reparto Covid – spiegano – tra vestizione e sanificazione impieghiamo mezz’ora per paziente». Una volta conclusa la visita, buttano tutto. Si spostano a bordo delle Fiat Panda messe a disposizione dall’Asst. Un’assistenza domiciliare, o comunque almeno telefonica che si prende carico di pazienti dimessi dall’ospedale e di coloro che passano dal Pronto soccorso, ma seppur positivi non necessitano di ricovero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO