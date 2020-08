Riaprono i cancelli, il Parco Tarenzi torna a vivere

SERGNANO (1 settembre 2020) - Parco Tarenzi riapre le porte. Un anno e un mese senza corse nel prato, un po’ di relax all’ombra di una panchina e senza giochi ai quali sfidarsi, per i più piccoli. Tutto distrutto e danneggiato dalla tromba d’aria, che ha abbattuto alberi, spazzato via alcuni arredi e costretto alla chiusura dei cancelli di un luogo simbolo di Sergnano. Ma l’attesa è finita: il parco Tarenzi, dopo gli interventi di ripristino dei mesi scorsi, resi possibili dall’arrivo del risarcimento da parte dell’assicurazione a seguito degli eventi del 2019, sarà rimesso a disposizione dei serganesi settimana prossima. Domenica, alle 8.30, riaprirà al pubblico. Nessuna celebrazione in giornata, anche se saranno garantiti angoli bar e street food anche con dolci e per i più piccoli per tutto l’orario di apertura, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e previste dai protocolli di prevenzione anti-Covid. La sorpresa sarà invece serale: alle 21, proprio nello spazio verde al centro del paese, si terrà il concerto-tributo intitolato Il parco rinasce, per pianoforte e flauto.

