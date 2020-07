Caso Gerundo Center: «Garanzia da riscuotere o vado alla Corte dei conti»

CREMA (23 luglio 2020) - Totalmente insoddisfatto della risposta, ottenuta nei giorni scorsi in consiglio comunale alla sua interrogazione sulla convenzione per il recupero di una palazzina mai ultimata di via Indipendenza da parte della Gerundo Center, Simone Beretta, consigliere di Forza Italia, minaccia di rivolgersi alla Corte dei conti. «Il sindaco Stefania Bonaldi non pensi di cavarsela con un generico ‘valuteremo se inviare una diffida’. Dopo questa risposta, mi sono rivolto al segretario comunale invitandolo a sollecitare l’escussione della fideiussione, ricordando che se ciò non avvenisse, si configurerebbe un danno erariale».

