Quotidiano in classe, il progetto sbarca all'Istituto Sraffa

CREMA (16 ottobre 2019) - Il progetto didattico Quotidiano in classe ha fatto il suo ingresso anche alla sede di via Piacenza dell’istituto superiore Sraffa. Questa mattina, la lettura dei giornali La Provincia e il Corriere della Sera, ha coinvolto le classi quinta B dell’indirizzo professionale Cucina e quinta A dell’indirizzo Socio-sanitario. A turno, però, ogni settimana fino al termine dell’anno scolastico, il progetto vedrà la partecipazione di tutte le classi. «Da diversi anni ormai - spiega l’insegnante Imma Russo, referente del progetto – il nostro istituto partecipa a questa iniziativa del Quotidiano in classe. Da quest’anno, insieme al Corriere, abbiamo anche La Provincia, come organo d’informazione locale. Ogni settimana predisponiamo un quadro orario, all’interno del quale le varie classi, a turno, si inseriscono prenotando le copie dei giornali». Alla lettura partecipano tutte le scolaresche, dalla prima alla quinta. «E di tutti i nostri corsi – precisa la docente di Italiano – dal Socio-sanitario all’Eno-gastronomico, dall’Economico-sociale al Tecnico-turistico, per finire con l’Ottico e Odontotecnico. Sono coinvolti sia gli studenti del diurno sia quelli del serale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO