Ufficiale: via le mascherine all'aperto dal 28 giugno

ROMA - «Ho appena firmato un’ordinanza che permette di non usare la mascherina all’aperto» dal 28 giugno. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a Cartabianca su Rai3. «La mascherina è e resta uno strumento fondamentale - ha detto -. Ho appena firmato un’ordinanza dove si dispone che cade l’obbligo di usarla sempre all’aperto. Va indossata necessariamente solo quando non si può rispettare il distanziamento ma resta un punto fondamentale della nostra strategia». «E' vero che i nostri numeri sono migliori rispetto a un mese fa, ma - ha avvertito il ministro - non dobbiamo considerare chiusa la partita».