Vaccini: Lombardia, attivo portale Poste anche per over 80

MILANO (7 aprile 2021) - Dalle ore 12 di oggi è attivo il portale di Poste Italiane per le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid-19 per gli over 80 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccini. Contestualmente è stato chiuso il portale per le adesioni di Aria spa, che rimane attivo solo per le adesioni del personale scolastico. «Da oggi - spiega la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti - gli over 80 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccini anti-Covid potranno prenotarsi direttamente sul portale Poste». La direzione Welfare ricorda in una nota che i cittadini per aderire possono utilizzare: il canale digitale, il call center (800.894545); la rete capillare dei 1.083 Postamat presenti sul territorio regionale lombardo e la rete degli oltre 4.000 portalettere presenti in Lombardia. In tutti questi casi la prenotazione è diretta e non necessita di una pre-adesione. (ANSA)