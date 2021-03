Caso Aria, Piloni: "Mandare a casa il Cda non basta"

MILANO (25 marzo 2021) - "Il dottor Lorenzo Gubian questa mattina, rispondendo alle domande dei consiglieri regionali in merito al ‘non funzionamento’ dei sistemi informativi per la campagna vaccinale anti-Covid, ha chiarito due questioni fondamentali” fa sapere il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni a seguito dell’audizione, aperta a tutti i consiglieri regionali, del presidente di Aria in commissione Bilancio.

“Tra tutte le incertezze che ci circondano, da questo incontro sono emerse almeno due certezze – spiega Piloni - la prima: il 18 febbraio il sistema non era pronto per supportare la campagna vaccinale, nonostante la nostra regione fosse già in ritardo rispetto ad altre. E chi di dovere ne era ben informato”.

“La seconda: si è trattato di una decisione presa ‘collegialmente’ cioè da tutta ‘l'unità di crisi’ e quindi anche dalla politica che guida la Regione Lombardia – prosegue il consigliere dem -. Ma ad oggi a saltare è stato solo il Cda della società Aria e l'ex direttore generale alla sanità Marco Trivelli che è stato mandato via proprio il 18 febbraio, giorno in cui la campagna vaccinale è stata anticipata. Gubian, invece, è stato addirittura ‘promosso’ ad amministratore unico e Moratti e Bertolaso sono ancora al loro posto. E questo nonostante le decisioni siano state prese ‘collegialmente’. E, soprattutto da chi è composta questa ‘unità di crisi’? Chi ne è responsabile? C’è qualcosa che non quadra”.

“Intanto i disservizi nella nostra regione proseguono, così come permangono le numerose incertezze sul piano vaccinale – conclude Piloni - Le persone vogliono sapere dove e quando si vaccineranno. È a loro che bisogna dare risposte”.

