Vaccini in azienda, Gobbato: "Ottima idea"

ROMA (5 marzo 2021) - “Regione Lombardia, grazie all’impegno dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, darà la possibilità alle aziende di poter vaccinare i propri dipendenti direttamente all’interno dei loro stabilimenti. Una iniziativa molto importante perché permetterebbe al nostro sistema produttivo di tornare finalmente a lavorare a pieno regime e di farlo in sicurezza”. Lo dichiara l’onorevole della Lega, Claudia Gobbato. “A questo si aggiunge il fatto - ha spiegato ancora - che verrebbero alleggerite le strutture sanitarie già fortemente stressate da un anno di pandemia, così come il personale sanitario già impegnato nella difficile gestione dell’emergenza”.

“Sono certa che le imprese Cremasche – ha sottolineato il parlamentare – potranno apprezzare questa nuova opportunità perché è ormai chiaro a tutti che la tutela della salute deve andare di pari passo con la difesa del lavoro; come Lega continueremo a impegnarci per salvaguardare questi diritti come quello del ritorno alla vita e l’iniziativa della Lombardia va proprio in questa direzione”. (ANSA)